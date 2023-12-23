Кримінал

Російські військові завдали масованого удару по Херсону

23 Грудня 2023 19:54
читать на русском →
херсон

Війська РФ 23 грудня атакували житлові квартали Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За словами місцевого чиновника, пообіді російські військові обстріляли спальні райони обласного центру.

«Були влучання у багатоповерхівки. Обійшлося без поранених», – зазначив він.

Мрочко каже, у будинках зруйновано дахи, повилітали вікна, пошкоджені квартири. Прибудинкові території всипані склом.

Згодом, увечері 23 грудня, сили РФ знову обстріляли місто, внаслідок чого виникли пожежі.

«Близько 18:00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах», – написав Мрочко.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Грудня 2023 19:01

Генштаб: Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень
23 Грудня 2023 17:43

NYT: Путін сигналізує про готовність припинення вогню
23 Грудня 2023 16:34

Окупанти досі не розпочала ремонт штабу ЧФ РФ після удару ЗСУ
23 Грудня 2023 15:53

Про необхідність з’явитися в ТЦК сповіщатимуть через електронні повідомлення?
23 Грудня 2023 13:49

The Times: Перемога над Росією на полі бою виглядає малоймовірною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки