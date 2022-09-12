Російські військові залишають Луганську область

Російські військові спішно залишають місця дислокації на Луганщині, переміщаючись углиб регіону або на територію Росії, заявив глава області Сергій Гайдай.

За його словами, поспішна евакуація відбувається через контрнаступ ЗСУ.

“У Луганській області російські військові з сім’ями залишили Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої “народної міліції” з-поміж місцевих жителів. Окупаційна влада підтверджує інформацію про переміщення військових і колаборантів углиб Луганщини. Більше того, частина їде транзитом на територію Росії”, – Гайдай у своєму телеграм-каналі.

Евакуація відбувається неорганізовано, кожен евакуюється самостійно, стверджує Гайдай.

Його слова підтверджуються заявою прикордонного управління ФСБ Росії, яка повідомила, що за добу кордон перетнули понад 17 тисяч жителів територій, що утримуються ДНР та ЛНР. З початку минулого тижня до Росії в’їхали 116 тисяч людей.

У соцмережах публікуються відеоролики, на яких зображені довгі черги автомобілів на дорогах, що ведуть до Росії.

За словами Гайдая, люди їдуть навіть із захоплених у 2014 році Луганська та Алчевська.