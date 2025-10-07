Росіяни вдарили по цивільному авто на Харківщині: постраждали працівники Борівської СВА

6 жовтня у селищі Борова Харківської області російський FPV-дрон влучив у колесо мікроавтобуса Iveco, в якому перебували начальник Борівської СВА, секретар та начальник відділу з питань мобілізаційної роботи селищної ради.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Як уточнили у Борівській СВА, окупанти двічі за день атакували дронами мікроавтобус, у якому перебувало керівництво громади.

“Перша атака сталася близько 9:20 біля пожежно-рятувальної частини у Боровій. FPV-дрон погнався за авто, але прямого влучання вдалося уникнути. Близько 9:40 дрон знову атакував і поцілив у заднє колесо”, – йдеться в повідомленні.

Поранень та забоїв зазнали начальник Борівської СВА Олександр Тертишний, секретар селищної ради Віталій Кіян та начальник відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Олег Максімов. В усіх трьох також діагностовано акуботравми.

Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Медики оцінюють їхній стан як задовільний.