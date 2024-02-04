Кримінал

Російські військові обстріляли Вовчанськ: пошкоджені адмінбудівля і ЦНАП

4 Лютого 2024 16:34
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Наслідки обстрілу Вовчанська. 4 лютого 2024 / Фото ХОВА

Російські військові 4 лютого вдарили по місту Вовчанськ на Харківщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі, дах, перекриття, скління будівлі ЦНАПу», – зазначили в Харківській ОВА.

Також відомо, що через російські обстріли було пошкоджено чотири приватні будинки, цивільні не постраждали.


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