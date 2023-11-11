Політика

Російські військові активізувалися на Авдіївському напрямку

11 Листопада 2023 14:11
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авдіївка

Російські військові активізували бойові дії на Авдіївському напрямку, зросла кількість атак, повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти, застосовує значну кількість бронетехніки. Українські сили відбили 35 атак загарбників», – зазначив Штупун.

За його словами, загалом протягом доби у зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку російські військові здійснили 58 атак. Крім того, за даними Штупуна, російські війська завдали 20 авіаударів та здійснили понад тисячу артилерійських обстрілів.

Водночас, додав речник, втрати сил РФ «різко збільшилися» – вони залучають підрозділи,» до яких входять засуджені за кримінальні злочини особи».

«Активізація не проходить просто так. Загальні втрати ворога зросли майже на 30 відсотків у порівнянні із попередніми днями», – додав Штупун.


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Російські військові активізувалися на Авдіївському напрямку
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