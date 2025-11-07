Російські війська знизили активність у Покровську – 7 корпус ДШВ

Сили оборони у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських підрозділів у Покровську. У місті та на околицях працюють підрозділи безпілотних систем, штурмові та десантно-штурмові групи, а також сили ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші формування.

За даними корпусу, російські війська знизили активність у місті та обмежили переміщення, намагаючись мінімізувати втрати та очікуючи на поповнення. Це підтверджується спробами налагодити логістику через південні околиці Покровська. Ворог кілька разів намагався перекидати особовий склад авто- та мототехнікою, але Сили оборони не допустили цього.

З початку листопада у Покровську ліквідовано 71 російського військового, ще 36 — поранено.

В останні дні противник кілька разів намагався проникнути в Гришине, зокрема під виглядом цивільних осіб. Українські підрозділи виявили та зупинили ці спроби.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За оцінками військових, після невдалих штурмів зі сходу російські сили можуть спробувати змінити напрямок наступу.