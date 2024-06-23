Кримінал

Російські війська знищили на Херсонщині три гектари врожаю пшениці
23 Червня 2024 10:59
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херсонська область
На Херсонщини через російські атаки постраждали шестеро людей та знищено три гектари врожаю пшениці / Фото НПУ

Російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського, Каховського та Херсонського районів з артилерії, БпЛА, били керованими бомбами та завдали ракетного удару.

Як повідомили в Нацполіції, в результаті обстрілів пошкоджень зазнали багатоповерховий та чотири приватні будинки, два цивільні та один службовий автомобіль поліції, будівля підприємства, заклад культури та господарська споруда.

Російський ракетний удар по одному з населених пунктів Високопільської громади Бериславського району, призвів до пожежі лісосмуги та засіяного поля з пшеницею. Вогонь загасили працівники ДСНС, знищено близько трьох гектарів врожаю, на місці пожежі залишилася випалена земля.


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