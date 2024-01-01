Російські війська знищили музей Шухевича

Під час нічної атаки «шахедів» на Львів розпочалася пожежа у меморіальному музеї Романа Шухевича, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За даними мера Львова Андрія Садового, музей повністю згорів.

“У день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі”, – написав Садовий у Telegram.

Пізніше він додав, що ворог також влучив у інший об’єкт національної пам’яті у Львові: університет в Дублянах, де 100 років тому навчався Степан Бандера.

“Символічно та цинічно. Війна за нашу історію”.

Козицький також підтвердив, що падіння уламків «шахеда» було зафіксовано у місті Дубляни, де спалахнув дах гуртожитку.