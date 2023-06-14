Кримінал

Російські війська знову обстріляли Херсон – травмовані двоє волонтерів

14 Червня 2023 21:56
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херсон

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон, травмовані двоє волонтерів, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 14 червня близько 18:50 війська РФ обстріляли Херсон – травмовані двоє волонтерів, один з них – іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.

За попередніми даними, російські війська здійснили мінометний обстріл. Також пошкоджена цивільна інфраструктура.

На тлі евакуації російські війська не припиняють обстрілів Херсона.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей.


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