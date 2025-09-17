Російські війська залишають білоруські полігони після навчань “Запад-2025”

Російські військові почали залишати полігони в Білорусі після завершення навчань “Захід-2025”, що тривали з 12 по 16 вересня.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна.

Реклама

Реклама

“Російські військові, а цього разу їхня кількість була значно меншою, ніж у 2021 році, починають залишати місця проведення навчань на території Білорусі”, — зазначив він.

За його словами, рух підрозділів відстежується, однак наразі не можна говорити, що вони вже повністю вийшли з країни. “Сподіваюся, що рухатимуться у правильному напрямку”, — додав Демченко.

Речник наголосив, що під час цьогорічних російсько-білоруських маневрів активності в напрямку українського кордону не фіксувалося.

Напередодні завершилася активна фаза навчань “Захід-2025”, що привернули значну увагу міжнародної спільноти. Фінальний етап проходив на полігоні в Муліно Нижньогородської області Росії. За повідомленнями російських пропагандистів, він закінчився “розгромом умовного супротивника та виходом на лінію умовного державного кордону”. Спостерігати за перебігом маневрів прибув російський диктатор Володимир Путін, який цього разу з’явився у військовій формі.