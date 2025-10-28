Російські війська стягують сили на Костянтинівський напрямок: готують нові штурми

Окупанти накопичують сили на Костянтинівському напрямку для подальших штурмів, на ділянці тривають запеклі бої. За даними Сил оборони, противник переходить від дрібних атак до застосування важкої бронетехніки, намагаючись скористатися погодними умовами.

Про це повідомив речник угруповання військ “Схід” капітан Григорій Шаповал в ефірі телемарафону 28 жовтня.

“Зараз на Костянтинівському напрямку йдуть досить тяжкі бої, ворог накопичує свої сили”, — повідомив Шаповал.

За даними військових, протягом попередніх десяти днів окупанти переважно атакували невеликими мобільними групами без залучення техніки. Нині ж вони накопичують сили та застосовують важку бронетехніку, через що на напрямку тривають запеклі бої.

“У результаті ворог зазнає величезних втрат, тому ситуація досить важка, але не критична, очікувана для нас. Все це у зв’язку з тим, що в даний час змінюються погодні умови, і ворог намагається атакувати під час дощу і туману”, — пояснив речник.

За даними Генштабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку сьогодні загарбники десять разів намагалися просуватися у районах Щербинівки, Русиного Яру, Степанівки та Софіївки.