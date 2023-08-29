Російські війська прибувають до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ

До Білорусі прибув ешелон російських військових для участі в навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ, які відбудуться з 1 по 6 вересня.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

За інформацією моніторингової групи, сьогодні в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ.

“Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ “Взаємодія-2023”, — йдеться у повідомленні.

“Гаюн” зазначає, що вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув у Брест для участі у навчаннях ОДКБ. Перший прибув 18 серпня.