Російські війська продовжують нести величезні втрати у живій силі та техніці

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 19.12.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 99230 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2995 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5974 (+5) од,
- артилерійських систем – 1960 (+7) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 266 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 177 (+2).
Дані уточнюються.
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