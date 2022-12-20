Політика

Російські війська продовжують нести величезні втрати у живій силі та техніці

20 Грудня 2022 09:05
0
війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 19.12.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 99230 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2995 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5974 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1960 (+7) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 266 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 177 (+2).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Грудня 2022 09:05
0

Російські війська продовжують нести величезні втрати у живій силі та техніці
20 Грудня 2022 08:48
15

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Ізюмському району
20 Грудня 2022 07:30
54

ISW: Путіну, схоже, знову не вдалося вмовити Лукашенка
20 Грудня 2022 07:11
35

Збито два ворожих гелікоптери, знищено пункту постійної дислокації росіян – Генштаб
20 Грудня 2022 07:03
54

Скандал у “Слузі народу” – нардеп Янченко виходить з партії
Останні новини
усі новини

Думки

комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
усі думки