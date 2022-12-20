Політика

Російські війська продовжують нести величезні втрати у живій силі та техніці Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 19.12. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 99230 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2995 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5974 (+5) од,

артилерійських систем – 1960 (+7) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 266 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 177 (+2). Дані уточнюються. Поділитися:



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