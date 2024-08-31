Російські війська обстріляли Часів Яр, загинуло п’ятеро людей

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру (Донецька область), повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Флашкін.

«Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили в приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі – чоловіки від 24 до 38 років», – написав він у телеграм-каналі в суботу.

Він також закликав місцевих жителів евакуюватися.

«Часів Яр — місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!» – закликав Філашкін.