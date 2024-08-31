Кримінал

Російські війська обстріляли Часів Яр, загинуло п’ятеро людей
31 Серпня 2024 14:14
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Часів Яр
Наслідки обстрілів Донецької області / Фото Донецька ОВА

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру (Донецька область), повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Флашкін.

«Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили в приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі – чоловіки від 24 до 38 років», – написав він у телеграм-каналі в суботу.

Він також закликав місцевих жителів евакуюватися.

«Часів Яр — місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!» – закликав Філашкін.


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