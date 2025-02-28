Суспільство

Російські війська намагаються прорватися на Сумщину
28 Лютого 2025 15:37
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Село Новеньке на мапі DeepState
Село Новеньке на мапі DeepState

Російські війська 25 лютого спробували прорватися на територію України в районі села Новеньке на Сумщині, але були відкинуті.

Як повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”, штурмова група противника складалася з двох механізованих відділень.

“25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію рф. Надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами”, – сказав речник.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом української логістики.

Село Новеньке на Сумщині позначили як сіру зону на карті аналітичного ресурсу DeepState. Це підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він заявив, що росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону Сумщини.


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