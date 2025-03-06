Російські “шахеди” знищили термінал Нової пошти в Сумах, згоріли посилки на 3,3 млн грн

У ніч проти 6 березня Росія завдала ударів двома дронами-камікадзе “шахед” по терміналу Нової пошти в Сумах.

Внаслідок атаки на складські приміщення виникла масштабна пожежа, розповіли у компанії.

“Зруйновано термінал Нової пошти. На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа”, – йдеться у повідомленні.

Знищений термінал Нової пошти у Сумах / Фото: ДСНС

2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.

“Нова пошта оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України”, – додали у компанії.