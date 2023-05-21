Суспільство

Російські окупанти перетворюють школи та дитячі садки на польові шпиталі

21 Травня 2023 11:56
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війна, генштаб, військові шпиталі

Російські загарбники продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області, загарбники перетворили у польові шпиталі.

На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти перетворюють цивільні медичні заклади на військові шпиталі. Зокрема, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь.


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