Російські окупанти намагалися атакувати Кропивницький балістикою – Ігнат

Росіяни завдали масованого ракетного удару по Кіровоградщині. Цілі знищені українськими силами ППО, але уламки пошкодили будинки і автомобілі. Про це повідомив у Facebook начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Сьогодні Кіровоградщина – під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені”, – йдеться у повідомленні.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, загарбники випустили балістику з тимчасово окупованого Криму у напрямку обласного центру.

Він зазначив, що, за попередніми даними, обійшлося без наслідків.

“Скажімо так, ці ракети не досягли своєї мети”, — сказав Ігнат.