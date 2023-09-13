Суспільство

Російські кораблі після удару по Севастополю відновленню не підлягають, – ГУР

13 Вересня 2023 19:55
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крим

Внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель “Ростов-на-Дону” та підводний човен “Мінськ” ВМС РФ, і, найімовірніше, вони не підлягають відновленню.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Журналіст наголосив, що початково розвідка повідомляла про пошкодження кораблів, але певні OSINT-спостерігачі заявили про знищення щонайменше одного з них.

“Ну, це значні ураження. Можна зараз говорити про те, що, з великою ймовірністю, відновленню не підлягають”, – сказав Юсов.


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