Суспільство

Російські хакери через торент розповсюджують вірусне програмне забезпечення

19 Березня 2023 12:40
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рф, держспецзвя'язок, програми

Держспецзв’язку попереджає, що завантаження зламаного програмного забезпечення – небезпечне. Зазвичай таке ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим  активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код.

Про це йдеться у звіті Держспецзв’язку.

Хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними. 

У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (в тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено.

Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема.


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