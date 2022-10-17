Кримінал

Російські диверсанти розказали про звірства, які вчиняли у Харківській області

17 Жовтня 2022 16:39
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сбу, окупація

СБУ «розколола» російських диверсантів з приватної військової компанії, яких спецпризначенці Служби затримали на Харківщині минулого тижня.

За даними СБУ, наразі отримано вичерпну доказову базу їхніх воєнних злочинів та звірств, які вони вчинили на тимчасово окупованій Харківщині.

“Перебуваючи на території Ізюмського району, загарбники проводили так звані «зачистки» місцевого населення та «полювали» на АТОвців.

Двоє учасників ворожої ДРГ – військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського гру, а ще двоє – найманці приватної військової компанії.

На початку вересня 2022 року на території тимчасово окупованого смт Борова ця диверсійно-розвідувальна група викрадала місцевих мешканців, які брали участь у проведенні АТО.

За даними слідства, всіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму і утримували зв’язаними без води та харчування. Над затриманими жорстоко знущалися, погрожували убивством та били.

Окупанти проводили допити і намагалися погрозами і тортурами вибити інформацію про інших патріотично налаштованих жителів регіону”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі рашистам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).


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