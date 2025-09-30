Російські дрони вдарили по енергетиці Чернігівщини — десятки тисяч людей без електропостачання

У ніч на 30 вересня російські дрони атакували Ніжинський район Чернігівської області. Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, внаслідок удару стався «приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури».

Без електропостачання залишилися понад 26 тисяч абонентів у Бобровиці та навколишніх селах. Енергетики вже працюють на місці, тривають відновлювальні роботи.

На місцях інших влучань виникли пожежі, які вдалося ліквідувати.

Реклама

Реклама

Загалом протягом доби російські війська 20 разів атакували Чернігівщину. Під ударами опинилися 13 населених пунктів області, зокрема Ніжинський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони.