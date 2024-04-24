Економіка

Російські доходи від енергоносіїв подвояться попри санкції, – Reuters

24 Квітня 2024 16:21
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газ, росія, нафта
Ілюстративне фото / AP

Доходи Росії від продажу нафти і газу в квітні майже подвояться порівняно з періодом минулого року до 14 мільярдів доларів завдяки зростанню цін.

Агентство Reuters зазначає, що прогнозований квітневий стрибок нафтових доходів Росії є більшим у відсотковому вираженні, ніж очікуване зростання на 30% за весь 2024 рік.

Розрахунки Reuters показують, що прогнозований дохід Росії від видобутку нафти і газу у квітні становитиме 1,292 трильйона рублів (14 мільярдів доларів), що більше порівняно з 648 мільярдами рублів у квітні 2023 року та трохи нижче порівняно з 1,308 трильйона рублів минулого місяця.

Квітневі дані Мінфін Росії опублікує на початку травня. Розрахунки агентства базуються на даних галузевих джерел і офіційній статистиці видобутку, перероблення та постачання нафти і газу на внутрішній і міжнародний ринки.

Надходження від продажу нафти та газу мають вирішальне значення для сировинноорієнтованої економіки Росії та для фінансування того, що вона називає своєю “спеціальною військовою операцією” в Україні.

Дефіцит бюджету Росії за три місяці року скоротився до 607 мільярдів рублів, чи 0,3% валового внутрішнього продукту (ВВП), чому сприяло відновлення доходів від енергетики.

Загалом на 2024 рік уряд РФ заклав до бюджету федеральні доходи у розмірі 11,5 трлн рублів від продажу нафти і газу, що на 30% більше, ніж у 2023 році, і компенсує 24% спад минулого року через зниження цін на нафту та постраждалого від санкцій експорту газу.


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