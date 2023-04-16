Російські десантники відіграють ключову роль у битві за Бахмут, – розвідка Британії

Російський генерал-полковник Михайло Теплинський, який командує Повітряно-десантними військами Росії, схоже, повернув собі вагому роль у війні проти України. Його підрозділи беруть активну участь у битві за Бахмут.

“Генерал-полковник Михайло Теплінський, командувач Корпусом повітряно-десантних військ Росії (ВДВ), швидше за все, повернувся до головної ролі в Україні. Раніше він був звільнений з театру в січні 2023 року”, – йдеться у повідомленні британської розвідки.

Теплінський, ймовірно, один із небагатьох старших російських генералів, яких широко поважають рядові. Його нещодавня бурхлива кар’єра свідчить про сильну напругу між фракціями в російському Генштабі щодо військового підходу Росії в Україні.

Навряд чи компетенція Теплінського обмежуватиметься підрозділами ВДВ, але він, швидше за все, сприятиме традиційній ролі корпусу як елітної сили.

Останніми днями ВДВ відновили ключову місію в битві за Бахмут і, ймовірно, розпочали нову інтеграцію з термобаричними ракетними установками ТОС-1А в секторі Креміна.