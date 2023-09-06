Російське Міноборони планує ставити ув’язнених на особливий військовий облік

Російське Міноборони підготувало проєкт постанови, в якому пропонує ставити на військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Про це повідомляє російське видання Медуза з посиланням на Федеральний портал проєктів нормативних правових актів.

Зокрема, Міноборони РФ пропонує виключити з Положення про військовий облік підпункт, який звільняв громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, від постановки на військовий облік.

Натомість пропонується ввести поняття “особливого військового обліку”, який здійснюватимуть виправні установи.

Зазначається, що громадянам, які відбувають покарання, не потрібно буде приходити до військкоматів, щоб стати або знятися з “особливого обліку”, бо відповідні списки складатимуть та оновлюватимуть виправні установи.

Пропонується звіряти списки “особливого військового обліку” з базою військкоматів не рідше ніж один раз на рік.