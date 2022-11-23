Російське міноборони підтвердило обстріл Вільнянська

Російське міністерство оборони у своєму щоденному зведенні підтвердило, що військові обстріляли місто Вільнянськ у Запорізькій області. Як повідомлялося, там було зруйновано пологове відділення місцевої лікарні, загинуло немовля.

Представник російського міністерства Ігор Конашенков заявив, що російські збройні сили знищили пункт управління бригади ЗСУ, а також два склади ракетно-артилерійського озброєння та боєприпасів.

Сьогодні вранці були опубліковані кадри, на яких видно наслідки удару – на території місцевої лікарні було зруйновано двоповерховий корпус пологового відділення. На той момент у відділенні була одна жінка з новонародженою дитиною, а також лікар.

Медика та жінку рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живими. Немовля, яке жило на цьому світі дві доби, загинуло.