Суспільство

Російське міноборони підтвердило обстріл Вільнянська

23 Листопада 2022 14:16
6
запоріжжя

Російське міністерство оборони у своєму щоденному зведенні підтвердило, що військові обстріляли місто Вільнянськ у Запорізькій області. Як повідомлялося, там було зруйновано пологове відділення місцевої лікарні, загинуло немовля.

Представник російського міністерства Ігор Конашенков заявив, що російські збройні сили знищили пункт управління бригади ЗСУ, а також два склади ракетно-артилерійського озброєння та боєприпасів.

Сьогодні вранці були опубліковані кадри, на яких видно наслідки удару – на території місцевої лікарні було зруйновано двоповерховий корпус пологового відділення. На той момент у відділенні була одна жінка з новонародженою дитиною, а також лікар.

Медика та жінку рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живими. Немовля, яке жило на цьому світі дві доби, загинуло.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Листопада 2022 13:31
34

Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму
23 Листопада 2022 14:23
0

Ракетний напад на Україну: вибухи у Києві та Кременчуці
23 Листопада 2022 13:21
26

Російські ЗМІ повідомляють про обмін полоненими за формулою 35 на 35
23 Листопада 2022 12:43
55

Шотландцям заборонили голосувати за незалежність
23 Листопада 2022 11:52
57

СБУ повідомила Табачнику про підозру у державній зраді
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
усі думки