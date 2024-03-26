Суспільство

Російська влада наказала компаніям знизити виробіток нафти – Reuters

26 Березня 2024 10:19
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нафта
Ілюстративне фото / Getty Images

Влада Росії дала наказ компаніям знизити видобуток нафти до 9 мільйонів барелів до кінця червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Раніше в цьому місяці віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Росія скоротить видобуток і експорт нафти додатково на 471 000 барелів на день у другому кварталі за погодженням з деякими членами ОПЕК+.

Росія планує поступово пом’якшувати скорочення експорту і зосередитися лише на скороченні виробництва. Новак не надав запланований рівень видобутку, але видобуток знизиться майже до 9 мільйонів барелів на добу в червні, якщо скорочення буде реалізовано за планом.

Джерела на умовах анонімності повідомили, що уряд поставив конкретні цілі для кожної компанії, вказуючи на свій намір виконати свою обіцянку ОПЕК+ щодо скорочення видобутку для підтримки міжнародних цін на нафту.

Джерела Reuters заявили, що скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, більшість з яких вже скоротила виробництво палива через збої та атаки.

У лютому Новак повідомив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.

Видобуток нафти і газового конденсату в Росії скоротився з річного піку в 11,7 млн ​​барелів на добу в 2019 році до приблизно 10,8 млн за останні місяці в результаті скоординованих дій з ОПЕК.

Розрахунки Reuters показують, що видобуток нафти в Росії у квітні, травні та червні впаде приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% відповідно до березня.

За словами Новака, Росія планує додатково скоротити видобуток на 350 тисяч барелів на добу у квітні, причому експорт буде урізано на 121 тисячу барелів на добу порівняно з березнем. У травні планується зменшити видобуток на 400 тисяч барелів на добу, а експорт ще на 71 тис. барелів на добу.

Раніше стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи відмовляються від російської нафти, яку перевозять судна компанії “Совкомфлот”, що перебуває під санкціями Сполучених Штатів”.


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