Російська армія застосувала фосфор в Авдіївці

Російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку захищають українські захисники.

Про це повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин.

“Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія. Це авіабомби і по 250 кг, і по пів тонни. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується.

І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це. Це все продовжується. Накал тільки зростає”.