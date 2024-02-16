Суспільство

Російська армія застосувала фосфор в Авдіївці

16 Лютого 2024 09:51
читать на русском →
авдіївка
Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку захищають українські захисники.

Про це повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин.

“Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія. Це авіабомби і по 250 кг, і по пів тонни. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується.

І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це. Це все продовжується. Накал тільки зростає”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Лютого 2024 09:51

Російська армія застосувала фосфор в Авдіївці
16 Лютого 2024 10:40

У Німеччині заарештували ще трьох підлітків у зв’язку з убивством українського 17-річного баскетболіста
16 Лютого 2024 10:11

У Херсонській області облаштовують другу лінію оборони
16 Лютого 2024 08:26

Пашинян заявив, що Азербайджан планує “повномасштабну війну” проти Вірменії
16 Лютого 2024 07:29

Блінкен і глава МЗС Китаю зустрінуться у Мюнхені
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки