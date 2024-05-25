Російська армія втратила в Україні понад півмільйона військових

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2024 року становлять близько 500 тисяч 080 осіб, зокрема за останню добу – ще 1140 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони також знищили:
- танків – 7650 (+15),
- бойових броньованих машин – 14786 (+11) од,
- артилерійських систем – 12929 (+27) од,
- РСЗВ – 1082 (+2) од,
- засоби ППО – 814 (+1) од,
- літаків – 356 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
- крилаті ракети – 2209 (+0),
- кораблі /катери – 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
- спеціальна техніка – 2104 (+3).