Російська армія втратила в Україні понад півмільйона військових

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2024 року становлять близько 500 тисяч 080 осіб, зокрема за останню добу – ще 1140 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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