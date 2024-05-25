Політика

Російська армія втратила в Україні понад півмільйона військових

25 Травня 2024 09:30
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втрати ворога
Український військовослужбовець проходить повз уламки російського бомбардувальника Су-34, що лежить у пошкодженій будівлі в Харкові, 8 березня 2022 / Фото AP Photo

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2024 року становлять близько 500 тисяч 080 осіб, зокрема за останню добу – ще 1140 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони також знищили:

  • танків – 7650 (+15),
  • бойових броньованих машин – 14786 (+11) од,
  • артилерійських систем – 12929 (+27) од,
  • РСЗВ – 1082 (+2) од,
  • засоби ППО – 814 (+1) од,
  • літаків – 356 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
  • крилаті ракети – 2209 (+0),
  • кораблі /катери – 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
  • спеціальна техніка – 2104 (+3).

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