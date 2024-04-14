Російська армія вдарила КАБами по Дергачівській громаді

Російські війська вдарили по району Слатиного, який входить до Дергачівської міської громади Харківської області, заявив голова міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко 14 квітня.

«Внаслідок обстрілу осколкові поранення у спину отримала місцева мешканка 1972 року народження. Її госпіталізовано до лікарні», – заявив він.

За даними голови МВА, обстріл пошкодив три приватних і два багатоквартирних будинки.

Раніше Задоренко заявив, що обстріл Слатиного пошкодив цивільну інфраструктуру в селищі.