Кримінал

Російська армія вдарила КАБами по Дергачівській громаді

14 Квітня 2024 19:41
обстріли
Наслідки авіаударів по Харківщині / Фото НПУ

Російські війська вдарили по району Слатиного, який входить до Дергачівської міської громади Харківської області, заявив голова міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко 14 квітня.

«Внаслідок обстрілу осколкові поранення у спину отримала місцева мешканка 1972 року народження. Її госпіталізовано до лікарні», – заявив він.

За даними голови МВА, обстріл пошкодив три приватних і два багатоквартирних будинки.

Раніше Задоренко заявив, що обстріл Слатиного пошкодив цивільну інфраструктуру в селищі.


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