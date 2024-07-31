Суспільство

Російська армія розпочала третій етап навчання нестратегічних ядерних сил
31 Липня 2024 09:29
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рф, ядерна зброя
Ілюстративне фото / AP

У Росії заявили про третій етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого будуть відпрацьовуватимуться питання підготовки до застосування зброї.

Про це повідомляє російське міністерство оборони.

Зазначається, що у навчаннях братимуть участь особові склади ракетних з’єднань Південного та Центрального військових округів. Вони відпрацьовуватимуть отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”, а також навчатимуться споряджувати ними ракети-носії й потайно висуватися у призначені позиційні райони для підготовки до проведення електронних пусків.

“Особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил відпрацює спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження та вильоти до призначених районів патрулювання”, – йдеться у повідомленні.

У ворожому міністерстві кажуть, що третій етап спрямований на підтримку готовності російської армії й техніки частин бойового застосування нестратегічного ядерної зброї РФ до виконання бойових завдань.


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