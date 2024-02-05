Кримінал

Російська армія обстріляла Херсон: загинули четверо людей

5 Лютого 2024 13:14
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Згоріле після російського обстрілу авто, в якому виявили тіла двох людей / Фото: Херсонська обласна прокуратура

У понеділок, 5 лютого, російські окупанти обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя, внаслідок чого загинули четверо людей.

Про це заявили голова Херсонської МВА Роман Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін повідомив, що у центрі Херсона росіяни обстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого той загорівся.

За його даними, під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків.

Також через російські удари постраждав 24-річний хлопець. Його з вибуховою травмою госпіталізували.

Згодом він додав, що травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала на вулиці.

Водночас Мрочко зауважив, що смертельні поранення отримав ще один чоловік 60 років.

«На цю годину відомо про чотирьох загиблих і одного пораненого. Інформація уточнюється», — написав голова МВА.


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