Російська армія обстріляла Херсон: загинули четверо людей

У понеділок, 5 лютого, російські окупанти обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя, внаслідок чого загинули четверо людей.

Про це заявили голова Херсонської МВА Роман Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін повідомив, що у центрі Херсона росіяни обстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого той загорівся.

За його даними, під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків.

Також через російські удари постраждав 24-річний хлопець. Його з вибуховою травмою госпіталізували.

Згодом він додав, що травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала на вулиці.

Водночас Мрочко зауважив, що смертельні поранення отримав ще один чоловік 60 років.

«На цю годину відомо про чотирьох загиблих і одного пораненого. Інформація уточнюється», — написав голова МВА.