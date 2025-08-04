Російська агентка з Вінниці планувала теракт біля будівлі правоохоронців у центрі Дніпра

Служба безпеки України запобігла теракту, який російські спецслужби готували у центрі Дніпра. У місті затримано агентку РФ — 29-річну жительку Вінниці, яка заклала вибухівку біля адмінбудівлі правоохоронного органу та намагалась втекти до Одеси.

Про це повідомили в СБУ.

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Як встановило розслідування, 29-річна наркозалежна з Вінниці потрапила у поле зору окупантів, коли шукала “легких заробітків” у Telegram. Після вербування жінки російські спецслужбісти “відрядили” її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій.

Після цього зловмисниця отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі та провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де окупанти планували теракт.

“Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту “зручну” локацію для тайника, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати. Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови та активувати”, — розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста — на блокпості, через який агентка намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де планувала “залягти на дно”.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.