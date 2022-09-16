Роджер Федерер оголосив про завершення кар’єри

Швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами спортсмена, останніми роками він зіштовхнувся з проблемами у вигляді травм та операцій. “Я багато працював, щоб повернутися у повноцінну спортивну форму. Але я також знаю можливості та межі свого тіла… Мені 41 рік. Я зіграв понад 1500 матчів за 24 роки”, – написав Федерер. Останнім турніром, у якому він візьме участь, стане Кубок Лейвера, який відбудеться з 23 по 25 вересня цього року.

Роджер Федерер є 20-разовим переможцем турнірів Великого шолома. Він п’ять разів поспіль вигравав Вімблдонський турнір і з вісьма титулами є рекордсменом з перемог у ньому. Був першою ракеткою світу упродовж 310 тижнів. Пізніше цей рекорд зміг побити лише Новак Джокович. Федерер вигравав золото у парному розряді на Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році та срібло у одиночному розряді на Олімпіаді у Лондоні у 2012 році. За свою кар’єру він заробив понад 100 мільйонів доларів призових.