Родичі впізнали тіла українських військових на відео, опублікованому в російських соцмережах

Родичі українських військовослужбовців 110-ї бригади ЗСУ Георгія Павлова, Андрія Дубницького та Івана Житника впізнали їх на відео, опублікованому в російських провоєнних телеграм-каналах. Після виходу українських військ з Авдіївки в соцмережах було опубліковано відео, зняте імовірно на опорному пункті “Зеніт” в Авдіївці. На відео видно п’ять тіл українських військових.

Журналіст Юрій Бутусов написав у фуйсбуці, що на опорному пункті “Зеніт” залишалися тільки поранені військові, які не могли пересуватися самостійно. Бутусов стверджує, що військовослужбовці були вбиті російськими військовими.

“Слідство. Інфо” наводить коментарі родичів трьох військових: вони кажуть, що їхні близькі очікували на евакуацію і зв’язувалися з рідними, розповідаючи їм про свої поранення. Родичі Івана Житника стверджують у публікації, що була домовленість із російським командуванням про евакуацію поранених.

Після рішення командування ЗСУ про виведення українських підрозділів із міста Авдіївка Донецької області, повідомлялося, що деякі українські військові, які залишалися на позиціях, потрапили в полон.