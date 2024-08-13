Політика

РНБО готує рішення про електронні повідомлення для в’їзду іноземців
13 Серпня 2024 18:24
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кордон, рнбо
Засіданя РНБО / Фото: РНБО

РНБО пропонує визначити і затвердити перелік країн, що мають з Україною безвізовий режим в’їзду, громадяни яких будуть зобов’язані в установленому порядку подавати електронне повідомлення про намір в’їхати в Україну.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Там додали, що важливого значення набуває питання необхідності адаптації українського законодавства до законодавства ЄС шляхом розроблення та внесення до Верховної Ради законопроєкту щодо запровадження системи електронного повідомлення про намір в’їзду в Україну для громадян країн, які користуються правом безвізового в’їзду на територію держави.

Також в РНБО обговорювали питання створення запобіжного механізму заборони в’їзду в Україну іноземців, перебування яких на території держави є небажаним з міркувань інтересів національної безпеки.


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РНБО готує рішення про електронні повідомлення для в’їзду іноземців
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