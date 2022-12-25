Різдво на передовій: як святкують українські військові

Українські військові навіть у суворих умовах війни влаштували свято напередодні Різдва.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував світлини українських військових за святковими столами напередодні Різдва.

У фронтових бліндажах, під ворожими обстрілами захисники України зібралися на святкову вечерю. Попри обстріли українські військові за традицією змогли накрити собі святкові столи і побажати один одному миру навіть під звуки канонади в Бахмуті.

На фото видно, що на святкових столах горять свічки та є українські традиційні страви.