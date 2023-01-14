Ріші Сунак обіцяє відправити в Україну танкову ескадрилью

Прем’єр-міністр Ріші Сунак відправить танкову ескадрилью в Україну перед весняним наступом, повідомляє The Sun.

Бронемашини будуть доставлені в рамках спроби повернути територію, захоплену російськими військами після вторгнення майже рік тому.

Група з чотирьох танків Challenger 2 буде негайно доставлена ​​в Східну Європу, а ще вісім – незабаром після цього.

Цього тижня пан Сунак провів переговори з керівниками оборони та безпеки, сказавши їм, що доставка танків у країну має бути оперативним пріоритетом. Він заявив, що «хочу, щоб наші дії говорили голосніше за слова».

І прем’єр-міністр, і міністр оборони Бен Уоллес вирішили відправити повну ескадрилью після інтенсивного лобіювання пана Зеленського.

Challenger 2 надійшов на озброєння в середині 1990-х років і має 120-мм гармату.

Раніше Україна заявляла, що для звільнення території від російської окупації їй потрібні 300 західних танків.

Пропозиція Великобританії стане частиною військового пакету для країни після того, як європейські союзники, включаючи Францію та Німеччину, зобов’язалися надіслати бронетехніку.