Цей рік буде важким випробуванням на стійкість, – Глава ЦРУ

Поточний рік буде важким у плані бойових дій в Україні і стане “випробуванням на стійкість”, вважає директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс. Він попередив, що припинення допомоги США Києву стало б для Вашингтона “голом у свої ворота історичного масштабу”.

У статті для журналу Foreign Affairs Бернс зазначив, що в момент, коли Росія в лютому 2022 року розпочала воєнні дії на території України, до “остаточного завершення” підійшла епоха, яка настала після закінчення холодної війни.

Розмірковуючи про війну Росії проти України, Бернс висловив думку, що помилково “недооцінювати зацикленість” президента Росії Володимира Путіна на тому, щоб “контролювати Україну та її вибір”. Путін вважає, що без контролю над Україною Росія не зможе бути великою державою, а він – великим російським лідером, стверджує Бернс.

За його словами, трагічна і жорстока зацикленість на Україні оголила слабкості Росії, а український народ у відповідь на бойові дії продемонстрував рішучість, а також стійкість і винахідливість на полі бою.

“Цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на стійкість. Завдання України полягає в тому, щоб пробити пролом у самовпевненості Путіна і продемонструвати високу для Росії ціну продовження конфлікту”, – ідеться у статті глави ЦРУ.

Бернс зазначив, що російське керівництво в такому разі може піти на “брязкання ядерною зброєю” і що повністю ігнорувати ризики ескалації було б нерозумно. Але й настільки ж нерозумно надмірно їх боятися, переконаний директор розвідувального управління США.

Ключем до успіху Бернс назвав збереження західної допомоги Україні. За його словами, продовження поставок озброєння поставить Київ у більш вигідне становище на випадок, якщо з’явиться можливість серйозних переговорів.

“Це дає шанс забезпечити довгострокову перемогу Україні і стратегічний програш Росії. Відійти від конфлікту в цей критичний момент і припинити підтримку України було б для США голом у свої ворота історичного масштабу”, – стверджує Бернс.