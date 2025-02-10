Річна інфляція в Україні досягла майже 13%

Річна інфляція в Україні у січні 2025 року зросла до 12,9%, порівняно з 12% у грудні. Водночас темпи зростання цін у місячному вимірі дещо сповільнилися – 1,2% проти 1,4% у грудні.

За даними Держстату, найбільше подорожчали послуги зв’язку: тарифи на місцевий телефонний зв’язок зросли на 29,1%, мобільний – на 15,6%.

Серед продуктів найбільше зросли в ціні овочі (+5,5% за місяць), олія (+2,8%) та хліб (+2,1%).

У річному вимірі лідерами подорожчання стали овочі, хліб, олія та масло – їх вартість зросла на 20-34%.

Водночас яйця продовжують дешевшати: за січень їх ціна впала на 23%. Також на 5,5% подешевшали одяг та взуття.