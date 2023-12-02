Rheinmetall планує вже у 2024 році запустити завод в Україні

За інформацією агентства Reuters, німецький концерн Rheinmetall може запустити виробництво бронетранспортерів Fuchs вже до кінця літа 2024, а бойових машин піхоти Lynx – до літа 2025 року.

Нагадаємо, 24 жовтня було оголошено, що Rheinmetall та «Укроборонпром» створили спільне підприємство.

В інтерв’ю WirtschaftsWoche генеральний директор компанії Армін Паппергер повідомив, що складання перших десяти машин Lynx у рамках спільного виробництва вже ведеться в Німеччині та в Угорщині.

“Після етапу нарощування виробництва ми маємо швидко перейти до випуску значної кількості цих машин повністю в Україні”, – сказав він. За його словами, уряд Німеччини має намір надати дозвіл на експорт, необхідний для виробництва.