Rheinmetall планує відкрити в Україні щонайменше чотири заводи

Німецький виробник зброї Rheinmetall заявив, що планує створити щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки має намір досягти рекордного обсягу продажів у 10 млрд євро (10,9 млрд доларів) цього року, повідомляє The Guardian.

Компанія заявила, що заводи в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

“Україна зараз є важливим партнером для нас, де ми бачимо потенціал у розмірі 2-3 млрд євро [продажів] на рік”, – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік.

Компанія вже має в Україні спільне підприємство з ремонту військової техніки.