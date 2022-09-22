Кримінал

РФ знов завдали ракетного удару по Печенізькому гідровузлу

22 Вересня 2022 15:57
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Третій день поспіль російські окупанти обстрілюють об’єкт критичної інфраструктури у Харківській області — Печенізьку греблю. Поранених немає.

Окупанти завдали чергового удару по Печенізькій громаді сьогодні близько 12:00, повідомив Суспільному голова громади Олександр Гусаров.

“Завдали ударів крилатими ракетами за кілька хвилин після повітряної тривоги. Люди, які були поблизу, встигли себе убезпечити. Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Вони б’ють по Печенізькому гідровузлу”, — сказав Гусаров.

За його словами, наслідків для найближчих населених пунктів немає.


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