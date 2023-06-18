Суспільство

РФ зазнає найвищих втрат з моменту розпалу битви за Бахмут – розвідка Британії

18 Червня 2023 12:03
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розвідка британії, бахмут

Останніми днями тривають важкі бої, найбільш інтенсивні бої зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

На всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла незначних успіхів.

На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні.


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