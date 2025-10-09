        Суспільство

        РФ запустила по Україні 112 БпЛА — 87 із них вдалося знешкодити

        Галина Шподарева
        9 Жовтня 2025 09:13
        Робота мобільної вогневої групи / Фото: Повітряне командування "Південь"
        У ніч на 9 жовтня, починаючи з 19:00 8 жовтня, російські військові атакували Україну 112 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 70 з цих дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 87 російських БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях.

        У Повітряних силах попередили, що дронова атака триває – у повітряному просторі України перебуває ще декілька російських БпЛА.


