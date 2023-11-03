Політика

РФ витратила на дестабілізацію ситуації у Молдові понад 55 млн доларів

3 Листопада 2023 17:42
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молдова, рф

Голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце заявив, що Росія витратила 1 млрд леїв (55,2 млн доларів) на дестабілізацію ситуації в його країні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на NewsMaker

Дані Служби інформації та безпеки (СІБ) вказують на підготовку і реалізацію на території Молдови, починаючи з другої половини 2022 року, диверсійного сценарію зовнішнього втручання для насильницького повалення демократичного уряду і захоплення політичного контролю кримінальними угрупованнями, підпорядкованими іншим країнам.

“Організатори цього сценарію афілійовані зі структурами, відповідальними за розробку і реалізацію політичних технологій у РФ, пов’язаними з адміністрацією президента Росії і російськими спецслужбами. Автори цього сценарію на території Молдови – учасники організованої злочинної групи, очолюваної Іланом Шором”.

Глава СІБ пояснив, що для дестабілізації ситуації в Молдові Шор використовує кілька політичних партій, зокрема, партію “Шанс”. 

Він додав, що злочинне угруповання Шора підтримує інший молдавських олігарх – Влад Плахотнюк.

“Спільно з іншими правоохоронними органами розкрито масштабну операцію, мета якої вплинути на виборчі процеси. Зокрема за допомогою прихованого фінансування виборчої кампанії партії “Шанс”. Ця сума перевищила 90 млн леїв. Підтверджено, що більша частина грошей надійшла з-за кордону, зокрема, з Росії”.

Мустяце також повідомив, що кандидати від партії “Шанс” під час виборчої кампанії пообіцяли реалізувати кілька соціальних та інфраструктурних проєктів, у яких, за даними СІБ, брав участь громадянин РФ та Ізраїлю Ігал/Ігор Швед.

“Сума фінансування, імовірно передана “спонсором” Ігалом Шведом, – €1 032 737 і $280 тис. Під час розслідування встановлено, що гроші на рахунки Шведа в Казахстані надходили з Росії від громадянина Молдови та РФ Віктора Гуцуляка, який тісно пов’язаний з Іланом Шорм і одним із російських олігархів”, – заявив Мустяце.

За його словами, СІБ підготував детальну доповідь про спроби РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові за допомогою злочинного угруповання Шора, яку направили до Центральної виборчої комісії, Національного центру боротьби з корупцією та Генеральної прокуратури.


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