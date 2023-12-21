РФ витратила $12 млрд, аби підтримати свій авіасектор на тлі санкцій, – Reuters

Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

Про це пише Reuters.

З підрахунками видання, з того часу, як західні авіабудівники Airbus і Boeing у березні 2022 року припинили постачання запчастин і регулярне технічне обслуговування флагманського перевізника “Аерофлот” та інших російських авіакомпаній, Росія витратила 1,09 трлн руб. ($12,07 млрд) на підтримку галузі цивільної авіації, у тому числі й на виробництво літаків та фінансову допомогу авіакомпаніям.

Для порівняння, у 2020-2021 роках, коли пандемія COVID-19 спричинила різке скорочення авіаперевезень, витрати на підтримку авіагалузі становили 547 млрд руб.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 2030 року РФ планує виробляти понад 1000 власних літаків, а станом на зараз російський авіапарк “перевантажений” літаками іноземного виробництва.

За даними швейцарської авіаційної розвідки ch-aviation, зараз російські авіакомпанії експлуатують 991 літак, у тому числі 405 свого виробництва.

Проте лише 133 з них – “суперджети”, які виготовлені державним виробником “Об’єднана авіабудівна корпорація”. Інші ж російські літаки – “Туполєв”, “Яковлєв” та “Ільюшин” – рідко використовуються для комерційних польотів.

Міністерство промисловості і торгівлі РФ у відповідь на запит Reuters заявило, що підтримка авіабудування триватиме протягом наступних років.