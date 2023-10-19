РФ вдарила по об’єкту інфраструктури у Сумах

Увечері 18 жовтня російський “шахед” влучив в об’єкт інфраструктури в Сумах, вночі атаки відновилася.

Про удари по Сумщині повідомила обласна військова адміністрація.

“Посеред ночі відбулося влучання БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в місті Суми. На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація”, – йдеться у повідомленні.

О 04:40 почалася повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській областях вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Близько 05:00 на ці області, а також Запоріжжя, Дніпро та Кіровоградщину насувалась ракетна небезпека.

Видання Перший місцевий інформує, що вранці 19 жовтня під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Телаграм-канал Свої Кривий Ріг близько 5 ранку повідомив про потужний вибух. А також додав, що в місті “ще вибухи”.