Кримінал

РФ вдарила по об’єкту інфраструктури у Сумах

19 Жовтня 2023 07:05
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обстріл

Увечері 18 жовтня російський “шахед” влучив в об’єкт інфраструктури в Сумах, вночі атаки відновилася.

Про удари по Сумщині повідомила обласна військова адміністрація.

“Посеред ночі відбулося влучання БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в місті Суми. На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація”, – йдеться у повідомленні.

О 04:40 почалася повітряна тривога в Херсонській, Миколаївській областях вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Близько 05:00 на ці області, а також Запоріжжя, Дніпро та Кіровоградщину насувалась ракетна небезпека.

Видання Перший місцевий інформує, що вранці 19 жовтня під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Телаграм-канал Свої Кривий Ріг близько 5 ранку повідомив про потужний вибух. А також додав, що в місті “ще вибухи”.


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