Економіка

РФ скуповує СПГ-танкери, розширюючи свій “тіньовий флот”, – FT
22 Липня 2024 12:31
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газ, росія
Вантажний корабель у тумані / Фото: Bloomberg

Таємничі покупці, яких підозрюють у зв’язках із Росією, почали скуповувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ. Це дозволяє припустити, що Москва розширює тіньовий флот танкерів.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на інсайдерів у судноплавній галузі.

За їхніми словами, група раніше невідомих компаній, здебільшого зареєстрованих в ОАЕ, протягом останнього року активно купувала судна для перевезення СПГ.

Хоча російський СПГ менше страждає від західних санкцій, ніж нафта, Москва готується до посилення обмежень. З другого кварталу 2023 року понад 50 суден для перевезення СПГ перейшли у власність компаній, розташованих в ОАЕ, за даними консалтингової компанії Windward. До цього подібні угоди були рідкістю.

Група з відстеження суден Kpler заявила, що події на ринку СПГ-танкерів вказують на “складну мережу морських операцій, потенційно пов’язаних із російськими інтересами”.

Збільшення попиту призвело до зростання цін на дешевші і менш ефективні судна для перевезення СПГ, яким понад 15 років, згідно з даними SSY. “Ринок старих суден для СПГ з паровими турбінами скоротився у зв’язку з посиленням екологічних норм, а також зі значним поліпшенням технології двигунів… Але зараз ми спостерігаємо зростання вартості суден цього типу. Деяким поясненням може бути те, що вони переходять у тіньовий флот”, – сказав керуючий директор із СПГ у SSY Тобі Дуніпейс.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко вважає, що бажання Росії нарощувати тіньовий флот для перевезення СПГ не викликає сумнівів, оскільки тиск на російський СПГ зростає. “Думаю, що російські оператори СПГ вважають, що все вже визначено наперед, і готуються до цього… Компроміс простий. Якщо санкції не введуть, у них буде свій флот, і вони будуть його використовувати, а якщо санкції введуть, вони не застрягнуть і зможуть продовжити торгівлю”, – вважає Вакуленко.


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