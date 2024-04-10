Економіка

РФ розглядає можливість зниження екологічних стандартів бензину через його можливий дефіцит, – Reuters

10 Квітня 2024 18:53
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росія, нафта
Уфимський нафтопереробний завод / Фото: REUTERS

Уряд Росії розглядає можливість пом’якшення екологічних стандартів палива в умовах його можливого дефіциту, пише Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

З 2016 року в Росії діє заборона на продаж бензину, нижчого за екологічний клас “Євро-5”. За словами співрозмовників видання, міністерство енергетики розглядає варіант знизити норми вмісту деяких добавок і етанолу в бензині, щоб “створити основу для додаткового виробництва”.

Цей захід, кажуть джерела Reuters, допоможе збільшити виробництво бензину на застарілих нафтопереробних заводах. Основна частина виробництва низькосортного бензину в Росії, зазначає видання, припадає на Орський НПЗ, що зупинився через повінь в Оренбурзькій області, і Ангарський завод у Східному Сибіру.

За розрахунками співрозмовників видання, пом’якшення норм може принести внутрішньому ринку додатково 10% або від 300 до 350 тисяч тонн бензину на місяць, чого буде достатньо для задоволення сезонного попиту, що зростає.


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